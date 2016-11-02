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Dünya

ABD'de ortaya çıkan siyah genç, Bill Clinton'ın oğlu olduğunu iddia etti!

“Ben Bill Clinton’un oğluyum. Hillary benim üvey annem ve Chelsea benim kardeşim”

02 Kasım 2016 00:22

Eski ABD başkanlarından Bill Clinton’un oğlu olduğunu iddia eden siyah genç Danney Williams, DNA testi yapılmasını talep etti.

ABD’de yapılacak başkanlık seçimlerine bir haftadan az bir süre kala, Demokratların adayı Hillary Clinton’un üvey oğlu olduğunu iddia eden Williams, Washington’daki Ulusal Basın Kulübünde basın toplantısı düzenledi.

Williams, “Ben Bill Clinton’un oğluyum. Hillary benim üvey annem ve Chelsea benim kardeşim” sözleriyle kendisini tanıtarak, iddialarının kanıtlanması için DNA testi yapılması çağrısında bulundu.

ABD’nin Arkansas eyaletinde yaşayan genç, iddiasının yeni olmadığını ve 1990 yılından beri bunların ispatı için uğraştığını belirtti.

Bill Clinton’un oğlu olduğunu, uyuşturucu bağımlısı annesini küçük yaşta kaybettiğini ileri süren Genç, Clinton ailesinin kendisiyle irtibata geçmesini istedi. 
"Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump tarafından finanse edilip edilmediği" sorusuna tepki gösteren genç, avukat masrafları da dahil olmak üzere bütün harcamaları karşıladığını ve mücadelesinin başkanlık seçimleriyle alakası olmadığını söyledi.

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