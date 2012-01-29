ABD'de ortalık karıştı: 300 gözaltı

T24 - ABD’de gelir dağılımdaki dengesizliği hedef alan ve Eylül ayından bu yana devam eden “Wall Street’i İşgal Et” hareketi, dün California eyaletinde en büyük protesto gösterilerinden birini düzenledi. Polisle göstericiler arasında çatışma çıkarken, 300’e yakın gösterici gözaltına alındı.





Oakland kentinde dün düzenlenen protesto, kısa sürede çatışmaya dönüştü. Yüzlerce “İşgal Hareketi” üyesi, Belediye Binası’na girmeye çalışınca polis göz yaşartıcı bomba atarak kalabalığa müdahale etti. Göstericiler polise taş ve şişe atarak karşılık verdi.



ABD’nin Kasım ayından bu yana tanık olduğu en büyük Wall Street karşıtı gösteride, polis protestocuları dağıtmak için güç kullanmaktan çekinmedi. Yaşanan olaylardan son derece öfkeli olduğu görülen Belediye Başkanı Jean Quan, “protestocuların Oakland’ı bir oyun bahçesi gibi kullanmayı kesmesini” istedi.

Gün boyu çatışma



Görgü tanıkları, sayıları iki bini aşan göstericilerin gün boyunca Oakland sokaklarında polisle çatışmaya girdiğini belirtti.



Polis, New York ve Los Angeles’ın ardından büyük gösterilere sahne olan Oaklanda’da, protestoculara ait kamp alanlarını da işgal etti. Belediye Başkanı Quan, aylardır süren protestolarda göstericilerin maruz kaldığı şiddet nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalırken, “polisin müdahale planı hakkında bilgilendirilmediğini” söyleyerek kendisini savundu.



Quan, Belediye Binası’na girmeye çalışan göstericilerin ABD bayraklarını yaktığını, binadaki sanat eserlerini ve sergileri parçaladıklarını söyledi.



Belediye yetkilisi Deanna Santana, protestocuların ayrıca polise şişe, metal boru, taş ve maytap attığını söyledi.





Sokakları işgal ettiler



Polis, iki bin civarındaki göstericinin ilk olarak Kaiser Far Merkezi’nin işgal ettiğini belirtti. Koruma bariyerine ve “inşaat makinelerine” zarar verdiği belirtilen göstericiler, “uyarılara kulak asmamaları” üzerine müdahaleyle karşılaştı.



Yaklaşık 300 gösterici göz altına alınırken, protestocu grubun geride kalanı kent meydanına hareket etti ve yollara inerek trafiği kilitledi.



ABD’de Kasım ayında en az beş kentte düzenlenen “İşgal” protestosunda 300’den fazla gösterici gözaltına alınmıştı.