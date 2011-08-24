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Dünya

ABD'de orta büyüklükte deprem WASHINGTON (A.A)

24 Ağustos 2011 00:23

-ABD'de orta büyüklükte deprem WASHINGTON (A.A) - 23.08.2011 - ABD'nin Virgina eyaletinde orta büyüklükte bir deprem meydana geldi.  ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, başkent Washington'da da hissedilen depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı.  Virginia eyaletinde meydana gelen ve merkez üssü Charlottesville ile Richmond arasındaki bölge olduğu açıklanan depremin, Washington'un yanı sıra New York'ta Times Meydanı'ndan Aşağı Mahhattan'a kadar hissedildiği belirtildi. Depremden sonra Pentagon ve Capitol binasının boşaltıldığı bildirildi.

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