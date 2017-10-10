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Dünya

ABD'de orman yangını; 3 bölge için 'acil durum' ilan edildi

Dün başlayan 14 ayrı yangında toplam bin 500 ev ve iş yeri tahrip oldu

10 Ekim 2017 04:59

ABD'nin Kaliforniye eyaletinin 14 ayrı yerinde çıkan yangında toplam bin 500 ev ve iş yeri zarar gördü. Vali Jerry Brown, yangın dolayısıyla 3 yönetim bölgesinde acil durum ilan etti.

Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde etkili olan yangınlar dolayısıyla Vali Brown, Napa, Sonoma ve Yuba yönetim bölgeleri için "acil durum" kararı aldı.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresine göre, dün başlayan 14 ayrı yangında toplam bin 500 ev ve iş yeri tahrip olurken, yangın nedeniyle binlerce kişi de evlerinden güvenli bölgelere tahliye edildi.

Tahliye edilen yerler arasında en az iki hastane ve çok sayıda yerleşim yeri de bulunuyor.

 

San Francisco'daki Ulusal Meteoroloji Dairesi de itfaiye ve diğer kurumların alarma geçmesini sağlayan kırsal alanda yangın çıkacağına ve büyük olasılıkla yayılabileceğine ilişkin "kırmızı bayrak uyarısı" yayınladı.

 

 

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