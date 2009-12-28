ABD'de önlenen teröröst saldırı tartışmaları sürüyor

T24- Amsterdam-Detroit uçağını havaya uçurmaya kalkan Nijeryalı teröristin ABD vizesinin, babasından gelen "Oğlum radikal oldu" ihbarına rağmen neden iptal edilmediği tartışılıyor. Zanlının okuldaki lakabınınsa "Alfa"(imam) olduğu belirtildi. Bu arada Delta Havayolları'nda bir kuşkulu olay daha yaşandı. Uçuş sırasında rahatsız edici ve dikkat çeken hareketler yapan bir kişi, uçağın inişi sonrası gözaltına alındı.



Hollanda'nın başkenti Amsterdam’dan ABD’nin Detroit şehrine giden bir yolcu uçağında bir patlayıcı ateşlemeye çalışırken yakalanan Nijeryalı Abdülfaruk Ömer Abdülmuttalib ile ilgili istihbaratın ABD'li yetkililerce gözardı edilmesi tartışılıyor.



Edinilen yeni bilgilere göre saldırganın babası olan Nijerya’nın saygın bankacılarından Umaru Abdülmuttalib, birkaç hafta önce ABD’nin Nijerya Büyükelçiliği’ne, “İngiltere’de okuyan oğlum, eğitimine Mısır ya da Suudi Arabistan’da devam etmek istiyor. Fakat güvenilmez insanlarla bağlantıda. Radikalleşmiş olabilir" uyarısında bulunuyor.



Bu istihbaratı “yeterli” bulmayan ABD, Abdülmuttalib’e geçen yıl verilen çok girişli vizeyi iptal etmeyip, onu kasımda “genel izleme listesine” almakla yetinirken, İngiltere'nin mayıs ayında Abdülmuttalib’e vize vermediği belirtiliyor.

Abdülmuttalib vizeyi aldıktan sonra Gana’ya giderek 2 bin 800 dolar karşılığında bir Lagos-Amsterdam bileti alıyor. Dönüş tarihi de 8 Ocak’tı. Uçağa, Yemenli El Kaidecilerden aldığı “PETN” adlı patlayıcı tozu bacağına bantlayarak bindiği belirtiliyor.





Abdülmuttalib suçlamaları gülümseyerek kabul etti



Dün (27 Aralık 2009) ABD’de ilk kez hâkim karşısına çıkarılan Abdülfaruk Abdülmuttalib, suçlamaları gülümseyerek kabul etti.



8 yıl önce İngiliz meclisi önünde bir fotoğraf çektiren gencin annesi Yemenli, babası Nijeryalı olan Abdülfaruk Abdülmuttalib Batı Afrika’nın en iyi okullarından Togo’daki British School’da eğitim hayatına başladı.Banker babası sayesinde üniversiteye İngiltere’deki ‘University College London’da mühendislik okuyarak devam etti.

Sunday Mirror’ın haberine göre Londra’nın en pahalı semtlerinden birinde, 3 milyon sterlin değerindeki bir evde kalıyordu.Yemen’deki El Kaide üyeleriyle, annesinin köyüne yaptığı ziyaretlerde tanıştı. Bomba yapmayı El Kaide’den öğrense de, son eyleme tek başına girişmiş olabileceği belirtiliyor.

Nijerya Talibanı ile bağlantısı olmasa bile, çocukluğundan beri Afganistan Talibanı’na sempati duyuyordu. Okulda verdiği vaazlar nedeniyle sınıf arkadaşları ona Alfa (Nijerya İslami jargonunda ‘imam’) derdi. Arkadaşları onu sessiz-sâkin biri olarak biliyor. Ancak kısa süre önce bir Dubai seyahati sırasında ailesiyle kavga etmiş, onlarla artık görüşmeyeceğini söylemişti.

Kahraman Hollandalı

Uçak tuvaletinde 20 dakika geçirdikten sonra, inişe 15 dakika kala yerine dönen saldırgan, karnının ağrıdığını söyleyip bir battaniye ve yastık istedi. Ardından önce bir ses duyuldu ve battaniye alev aldı. Uçaktaki herkesin şok olduğu anlarda yolculardan biri saldırganın üstüne atlayıp daha büyük bir patlamayı önledi. İlk müdahaleyi yapan o kişi, Miami’ye tatile giden Hollandalı yönetmen Jasper Schuringa idi.



Jasper Schuringa, olay anını CNN’e şöyle anlattı:



“Zanlıyı gördüğümde alev almıştı. Birkaç sıra arkasında oturuyordum. Elbette ödüm patladı. Fakat hiç tereddüt etmeden koltukların üstünden zıplayarak zanlının üstüne atladım. Onu etkisiz hale getirip ‘su getirin’ diye bağırdım. Bu bir tür korunma refleksiydi, çünkü normal biri gibi görünen bu adamın uçağı havaya uçurmaya çalıştığını anlamıştım”

Hayranları Facebook’a akın etti



Amerikan medyasının kahraman ilan ettiği Schuringa internette de fenomen haline geldi. Saldırıyı önlemeye çalışırken parmakları yanan Schuringa için Facebook’ta hayran grupları kuruldu.

Obama’ya iki yandan eleştiri

Sol eğilimli blog Raw Story’de, “Bush kalıntılarının” Obama Yönetimi’nde de etkili olduğu belirtilerek, “Böyle ‘zararsız’ teröristlere göz yumulup terör hep gündemde tutuluyor” yorumu yapıldı.Önlemleri artıran Obama Yönetimi Cumhuriyetçilerin sert tepkisini çekerken, çok sayıdaki Yemenli tutsak nedeniyle Guantanamo cezaevinin kapatılması da zorlaştı.

Delta Havayolları'nda yine kuşkulu olay

ABD'de, Amsterdam-Detroit seferini yapan Delta Havayolları (Northwest) uçağına saldırı girişiminde bulunulmasının ardından, aynı hattaki başka bir uçakta bir kuşkulu olay daha yaşandı.



Bu kez de, uçağın bir yolcusunun iniş sırasında rahatsız edici davranışlarda bulunması üzerine, inişin ardından Detroit'te gözaltına alındığı bildirildi.



Amerikan medyasında, hükümet ve güvenlik kaynakları ile uçuş yetkililerine dayandırılan haberlere göre, Amsterdam-Detroit seferini yapan 253 sefer sayılı uçağın Nijeryalı olduğu bildirilen bir yolcusu, kendisini uçağın tuvaletine kilitledi ve 1 saat süreyle orada kaldı, mürettebat tarafından sorgulanınca da sinirlendi.



Delta Havayolları Sözcüsü Susan Elliott, yolcunun, rahatsız edici davranışlarda bulunması üzerine mürettebat tarafından, güvenlik yetkililerince uçağın dışına çıkarılmasının istendiğini bildirdi. Elliott, geri kalan 255 yolcunun uçaktan güvenli olarak indiğini kaydetti.

Havaalanı sözcüsü Scott Wintner da olayın meydana geldiği uçuşun, Noel günü saldırı girişiminde bulunulan uçuşla aynı olduğunu, pilotun inişin ardından acil yardım isteğinde bulunduğunu ve uçak Detroit'e iner inmez bir kenara çekildiğini dile getirdi.



Uçağın terminalden uzak bir mesafeye çekildiği, ilk yardım araçları ve polis birimlerince çember altına alındığı belirtildi.



Bir güvenlik yetkilisi, yolcunun güvenlik açısından bir tehdit oluşturmadığı ve ''ciddi bir durum'' yaratmadığını, polis tarafından yapılan sorgusunda, kendisinin uçuş sırasında hastalanan bir işadamı olduğunun belirlendiğini kaydetti.

