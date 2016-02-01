ABD'de ön seçimler başladı



Iowa eyaleti nüfus bakımından ülkenin en sakin bölgesi. Ancak siyasi açıdan etkisi oldukça büyük. Zira seçimlerde ipi göğüsleyecek adaylarla ilgili ilk ipuçlarını burada yaşayanlar veriyor.

Aday adayları da Iowa'da aylardır adeta cirit atıyor. Saman yığınlarının üzerine tırmanıp, basına poz veriyorlar, çocukları kucaklayıp kameralara gülümsüyorlar. Mısır üreticilerinin sorunlarına kulak verip, vaatlerini sıralıyorlar. Aday adayları bu bölgeyi son derece önemsiyor. Öyle ki Cumhuriyetçilerin renkli aday adaylarından Donald Trump, seçim çalışması için geldiği eyaletten aynı gün dönmek yerine, bir otelde gecelemeyi tercih etmişti. Zira ön seçimlerin kaderi bir şekilde burada yazılıyor. İlk ön seçim Iowa'da yapılıyor. Aylardır verilen vaatlerin ilk meyvesini de siyasetçiler burada topluyor. Şimdi herkes merakla sonucu bekliyor. Şu ana kadar sürdürülen kampanyalarda oluşan izlenime göre Cumhuriyetçi aday adayı Donald Trump önde. Demokratlarda ise sol görüşlü Bernie Sanders, Hillary Clinton'a yakın bir mesafede yarışı götürüyor.

Anketler Clinton'u işaret ediyor

"Bernie için değil sadece. Aslında daha çok Hillary Clinton'a yönelik bir güvensizlik." Bu sözler News Radio Des Moines'dan Simon Conway'e ait. Ancak anketler eski Dışişleri Bakanı Clinton'un şansının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Muhafazakâr Iowa’da sosyalist bir adayın şansı daha zor. Cumhuriyetçilerde durum daha karışık. 11 aday adayından ikisinin şansı olduğu söyleniyor.

Yarış, Ted Cruz ve Donald Trump arasında geçeceğe benziyor.

Trump hakarette sınır tanımayan bir siyasetçi. Özellikle kadınları ve yabancıları hedef alıyor. Beğenmediği kadın sunucuların televizyon programlarına katılmıyor. Kaprislerine halkın verdiği tepki Iowa'da ölçülecek. Özellikle de partililerin tutumları. Çünkü burada doğrudan aktif parti üyeleri ön seçimlere katılabiliyor.

Radyo programları yapımcısı Conway, Trump'ın televizyon programını iptal ederek, eski askerlerle görüşmesinin özellikle partililerde olumlu bir etki bıraktığını savunuyor.

Dindar Cruz'un şansı var

Muhafazakâr Iowalılar dindarlar da. Dini duygularını sürekli dışarıya vuran aday adayı Ted Cruz için bu durum avantajlı olabilir.

Cruz halkın silahlanmasını destekliyor. Eşcinsel evliliğe karşı çıkıyor. Obama'nın sağlık reformunu ise rafa kaldıracağını söylüyor.

Ancak burada halkın sorunları başka. Ekonomik kaygılar var. Yasa dışı göç korkusu gittikçe büyüyor. Halkın başkentteki siyasetçilere güveni azalıyor. Şimdi 250 bin parti üyesi ileride kime güveneceklerine karar verecek. ABD halkı ilk ön seçimlerden çıkan sonucu yarın öğrenecek.