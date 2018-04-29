ABD'de on binlerce kişi bireysel silahlanmaya karşı meydanlarda

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yüzbinlerce kişi bireysel silahlanmaya karşı ülkenin dört bir yerinde protesto gösterileri için meydanlarda.

'March For Our Lives' (Hayatımız için Yürüyüş) gösterileri, geçen ay Florida'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin ölümünün ardından organize edildi.

Beyaz Saray, Cuma günkü açıklamasında yarı otomatik silahların daha seri ateş edebilmesine olanak veren modifikasyonların yasaklanacağını duyurmuştu.

Ama eylemciler, silahlanma yasasının kapsamının genişletilmesini istiyor.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington DC olan gösteriler, ülkenin farklı eyaletlerinde 800'den fazla yerde de düzenleniyor. Ayrıca Londra, Edinburgh, Cenevre ve Sydney'de de silahlanma karşıtları sokaklarda.

Eylemciler, ABD hükümetine tüm saldırı silahlarının yasaklanması dâhil bir dizi önlem alınması çağrısında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump adına açıklama yapan Beyaz Saray, binlerce kişinin toplandığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada da 'anayasal haklarını kullanan cesur genç Amerikalıları takdir ettiğini' söyledi.

Açıklamada, alınan önlemler arasında okullarda güvenliğin artırılması, öğrenciler, çalışanlar ve memurlar için de eğitimler verileceği belirtildi.

Ayrıca, silah satın alacakların adli sicillerinin de daha ayrıntılı incelenmesi için bir takım düzenlemeler getirileceği ifade edildi.

Amerikan kamuoyu saldırı silahlarının yasaklanması konusunda ikiye bölünmüş durumda. ABD anayasası uyarınca silah satın almak ve taşımak bir hak ve bireysel özgürlük olarak kabul ediliyor.

Ayrıca ülkenin en büyük silah lobisi National Rifle Association (NRA) da ülkenin en etkili kuruluşları arasında.

ABD'de silah taşımanın bir hak olduğu ve değiştirilemeyeceği görüşünün en büyük savunucu da Cumhuriyetçi Parti.

Son yıllarda artan silahlı saldırılar, silah satışı üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılması yönündeki taleplerin de daha yüksek sesle dile getirilmesine yol açtı.

Organizatörler, Washington'da 500 bin kişinin toplanmasını beklediklerini, bu yürüyüşün geçen sene düzenlenen Kadın Yürüyüşü'nden sonraki en büyük kalabalık gösteri olabileceğini söyledi.

Gösterilerde kurulacak sette şarkıcılar Ariana Grande, Miley Cyrus, Lin-Manuel Miranda, Jennifer Hudson, Demi Lovato ve Ben Platt de sahne alacak.

BBC Washington muhabiri Marianna Brady, meydanın erken saatlerden itibaren dolmaya başladığını ve kalabalığın "NRA'e hayır", "Silahlara hayır" sloganları attığını söylüyor.

Associated Press ve NORC araştırma kuruluşunun verilerine göre Amerikalıların yüzde 69'u silahlanma yasalarının sertleştirilmesi gerektiğini düşünüyor, geçen sene bu oran yüzde 61'di.