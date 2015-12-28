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Dünya
Deutsche Welle

ABD'de ölü sayısı 43'e yükseldi

ABD'de etkili olan fırtına ve sellerde ölü sayısı artıyor.

28 Aralık 2015 17:44


ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi (NWS), güneyde New Mexico'dan kuzeyde Michigan'a kötü hava şartlarının etkili olduğu eyaletlerin sayısının 21'i bulduğunu bildirdi.

Teksas, Oklahoma, Missouri ve New Mexico eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Böylece kötü hava şartları nedeniyle olağanüstü hal ilan eden eyaletlerin sayısı 6'ya çıktı. Daha önce Mississippi, Alabama ve Georgia'de olağanüstü hal ilan edilmişti.

New Mexico'da kar alarmı

Aşırı yağış ve hortumlar Teksas eyaletinde en az 11 kişinin canına mal oldu. Missouri eyaletinde 8, Illinois'de 5, Alabamada ise 2 kişi öldü. New Mexico'da devam eden kuvvetli kar yağışı nedeniyle vatandaşlar uyarıldı. Kar yağışı nedeniyle bazı yerleşim yerlerine ulaşımın kapandığı belirtildi.

Hortum dehşeti

Kasırganın etkisiyle çok sayıda evin çatısı uçtu. Devrilen ağaçlar ulaşımı aksattı. Evler yıkıldı, araçlar ters çevrildi. Dallas ve çevresinde etkili olan hortumun 1950'den bu yana en şiddetli ikinci hortum olduğu belirtildi. Dallas'taki hortum 11 kişinin ölümüne neden oldu. Arama-kurtarma ekipleri hortumun vurduğu bölgedede enkaz altında kalmış olabileceklere ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Katrina felaketinin ardından 10 yıl geçti

ABD tarihinin en yıkıcı kasırgası olan Katrina, 2005 yılında New Orleans'ın yüzde 80'ini sular altında bırakmış ve bin 600 kişinin hayatına mal olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDUlusal Meteoroloji DairesiNew MexicoMichiganOklahoma MissouriMississippi AlabamaGeorgiaMexicoTeksasIllinoisAlabamadaKatrinaNew OrleansDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

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