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Dünya

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 297'YE YÜKSELDİ PLEASANT GROVE (A.A)

29 Nisan 2011 13:09

-ABD'DE ÖLÜ SAYISI 297'YE YÜKSELDİ PLEASANT GROVE (A.A) - 29.04.2011 - ABD'nin güneyindeki altı eyaleti vuran fırtına ve hortumlarda ölenlerin sayısı 297'ye yükseldi.  Alabama Valisi Robert Bentley, eyalette fırtına ve hortumlar yüzünden ölenlerin sayısının 210 oluğunu açıkladı. Mississippi ve Tennessee'de 33'er, Georgia'da 15, Virginia'da 5 ve Kentucky'de 1 kişi fırtına ve hortumlar nedeniyle yaşamını yitirdi. Alabama eyaletinde felaketten en çok etkilenen 83 bin nüfuslu Tuscaloosa kentinde yüzlerce kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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