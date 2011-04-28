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Dünya

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 162'YE ÇIKTI BIRMINGHAM (A.A)

28 Nisan 2011 17:04

-ABD'DE ÖLÜ SAYISI 162'YE ÇIKTI BIRMINGHAM (A.A) - 28.04.2011 - ABD'de birkaç gündür etkili olan şiddetli fırtına ve hortumlarda ölenlerin sayısının 162'ye yükseldiği bildirildi. Amerikalı yetkililer, ülkenin güney ve güneydoğusunu vuran fırtına ve hortumlarda sadece Alabama eyaletinde ölenlerin sayısının 128'e çıktığını belirtirken, Alabama Valiliği, şiddetli fırtına ve hortumların eyalette geniş bir alana zarar verdiğini söyledi. Yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada, fırtına ve hortumlarda 58'i Alabama'da olmak üzere 72 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Alabama, Arkansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Tennessee ve Oklahoma eyaletlerinde acil durum ilan edilmişti.

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