ABD'de ölen iki öğrencinin ölüm nedeni belli oldu

ABD'nin Utah eyaletindeki Powell Gölü'nde ölü bulunan Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Betül Eryıldırım ile Merve Tokel'in ölüm nedeni belirlendi.

Betül Eryıldırım'ın babası Ali Eryıldırım, ABD'den konsolosluk yetkililerinin sabaha karşı arayarak, otopsi sonuçlarını kendilerine bildirdiklerini söyledi. Eryıldırım, ''Otopsi raporunda ölüm nedeni boğulma olarak ifade edilmiş. Diğer tüm ihtimaller araştırılmış, darp ve benzeri durumların olmadığı belirlenmiş'' dedi.

Los Angeles Başkonsolosluğu ve Dış İşleri Bakanlığı yetkililerinin kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getiren baba Eryıldırım, ''Bu yardımlar, kızlarımızın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini de hızlandırdı. Siyasi makamlar arasında kurulan irtibat sonucu cenazelerimizi daha kısa sürede toprağa verebileceğiz'' diye konuştu.