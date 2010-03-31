ABD'de olağanüstü hal

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama'nın, dün gece geç saatlerde Rhode Island'daki yerel yetkililerin yağış ve sellerin vurduğu bölgede gerekli önlemleri alması için talimat gönderdiği belirtildi.



Yetkililer, aşırı yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu.