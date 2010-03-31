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Dünya

ABD'de olağanüstü hal

31 Mart 2010 21:58

T24- ABD'nin kuzey doğusunda son günlerde meydana gelen aşırı yağışlar sebebiyle bölgede sel baskınları yaşandı. Yaşanan sel baskınları ise ABD Başkanı Barack Obama'nın olağanüstü hal ilan etmesine neden oldu.


Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama'nın, dün gece geç saatlerde Rhode Island'daki yerel yetkililerin yağış ve sellerin vurduğu bölgede gerekli önlemleri alması için talimat gönderdiği belirtildi.

Yetkililer, aşırı yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu.

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