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Dünya

ABD'de okyanusa bırakılan mektuplu şişe 2 yıl sonra Fransa'da bulundu

Şişeyi bulan kişiler mesajı yazan kişiye ulaştı

25 Ağustos 2017 02:14

ABD’nin Florida Eyaleti’nin güneyinde okyanusa bırakılan mektuplu mesaj şişesi 2 yılda Atlas Okyanusu’nu geçerek Fransa kıyılarında ortaya çıktı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Fransa’nın Normandiya bölgesindeki bir kampta tatil yapan bir kadın tarafından bulunan şişenin içindeki notta, “Eğer bu notu bulduysanız, adımın Summer olduğunu bilin, soyadım da Smyth. St. Thomas Bölge Episkopal Okulu’nun 2. sınıf öğrencisiyim” yazıyordu.

Notun arkasında da iletişim bilgisi ve ABD bayrağının resmi vardı. Summer Smyth, bayrağı dadısı Alex ile birlikte çizdiğini belirtti.

Kamp yöneticileri, nottaki telefonu arayarak dadı Alex’e ulaştı. Dadı da şişenin bulunduğu haberini Summer ve annesine iletti.

Kamp sahipleri, Facebook hesabından yaptıkları açıklamada, Summer ve ailesine gelecek yıl bir hafta ücretsiz olarak kampta tatil yapmayı teklif etti.

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