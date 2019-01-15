ABD'de okullarda grev: 32 binden fazla öğretmen çalışmayı durdurdu

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, 32 binden fazla öğretmen ve okul çalışanı greve gitti. Ülkenin ikinci en büyük okul bölgesinde 600 bin öğrencinin eğitimi durdu.

ABD basınında çıkan haberlere göre, ülkenin en büyük ikinci okul bölgesi olan kentte, Los Angeles Öğretmenler Birliği adlı sendika ile Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi yönetimi arasında uzun süredir yapılan görüşmelerde istenilen sonuca varılmadı.

Taraflar, bölgedeki yaklaşık bin okul için daha küçük sınıflar, öğretmen maaşlarının artırılması, daha fazla rehber ve hemşire görevlendirilmesi konusunda anlaşırken, fon miktarı konusunda mutabık kalamadı.

Greve rağmen 2 bin yeniden atanmış yönetici ve 400 kadar yedek öğretmenle okullarda eğitime devam edileceği bilgisi paylaşıldı ancak bu düzenlemenin okullardaki öğretmen açığını gidermek için yetersiz olduğu belirtildi.