ABD'de okullara 'Gülen' yasası!

ABD’nin Tennessee eyaleti senatosu devletten fon alan ‘charter’ diye nitelendirilen okullara yabancı öğretmen kısıtlaması getirdi.

Buna göre yabancı öğretmenler toplam kadronun sadece yüzde 3.5’ini oluşturabilecek.

Zira yasayı öneren sivil toplum kuruluşunun üyesi Phyllis Schlafly bir makale yazarak ‘gizli işler çeviren ve güçlü İslamcı Türk okullarının ABD’de artan etkisine’ dikkat çekmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre, Gülen okullarının kadrosunun yaklaşık yüzde 10’unu Türkiye’den giden öğretmenler oluşturuyor. Bu ögretmenler daha önce de vize sorunları nedeniyle ulusal basında gündeme gelmişti.