T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD'de okullara 'Gülen' yasası!

Çıkarılan yasanın Amerika'daki Fettullah Gülen okullarını hedeflediği düşünülüyor

18 Nisan 2012 12:56

 

ABD’nin Tennessee eyaleti senatosu devletten fon alan ‘charter’ diye nitelendirilen okullara yabancı öğretmen kısıtlaması getirdi.
 
Buna göre yabancı öğretmenler toplam kadronun sadece yüzde 3.5’ini oluşturabilecek.
 
Zira yasayı öneren sivil toplum kuruluşunun üyesi Phyllis Schlafly bir makale yazarak ‘gizli işler çeviren ve güçlü İslamcı Türk okullarının ABD’de artan etkisine’ dikkat çekmişti.
 
Milliyet'te yer alan habere göre, Gülen okullarının kadrosunun yaklaşık yüzde 10’unu Türkiye’den giden öğretmenler oluşturuyor. Bu ögretmenler daha önce de vize sorunları nedeniyle ulusal basında gündeme gelmişti.

ETİKETLER

gülen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24