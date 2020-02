ABD'de okulda silahlı çatışma; 17 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ise polisin karşılık verdiği iddia edildi. Saldırıda 17 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Florida'da yayın yapan 7 News, eyaletin gündeyindeki Parkland kentinde yer alan Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen silahlı çatışmada en az 20 kişinin yaralandığını aktardı. Haberde, "Halihazırda medya, polise dayandırdığı haberinde, 20 yaralı olduğunu bildiriyor" ifadesine yer verildi. Ölü sayısı daha sonradan 17 olarak güncellendi.

UPDATE: Authorities say at least 20 injured in shooting at Florida high school https://t.co/Wf618v4YGq #7News pic.twitter.com/XcMBxxShkm