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Dünya

ABD'de okulda silahlı çatışma; 17 kişi hayatını kaybetti

3 bin öğrencinin kayıtlı olduğu okulda saldırgan gözaltına alındı

15 Şubat 2018 03:15

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ise polisin karşılık verdiği iddia edildi. Saldırıda 17 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Florida'da yayın yapan 7 News, eyaletin gündeyindeki Parkland kentinde yer alan Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen silahlı çatışmada en az 20 kişinin yaralandığını aktardı. Haberde, "Halihazırda medya, polise dayandırdığı haberinde, 20 yaralı olduğunu bildiriyor" ifadesine yer verildi. Ölü sayısı daha sonradan 17 olarak güncellendi.

 

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