ABD’de okula silahlı saldırı; 2 öğrenci hayatını kaybetti

ABD'nin Arizona eyaletindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda iki öğrenci hayatını kaybetti.

Habertürk’ün haberine göre, Glendale polisinden yapılan açıklamada sabah saatlerinde Independence High School'da ("Kurtuluş Lisesi") meydana gelen silahlı saldırıda vurulan iki öğrencinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, olayın kontrol altına alındığı belirtilirken, okulun ve bölge sakinlerinin emniyette olduğu ifade edildi.

230 bin kişinin yaşadığı Glendale'deki Independence High School'un bulunduğu bölgede 2 bin lise öğrencisinin eğitim gördüğü kaydedildi.