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Dünya

ABD'de öğretmenlere silah eğtimi!

ABD'de yaşanan okul saldırılarının ardından yetkililer, olası okul katliamlarına karşı ilginç çözümlere başvurdu

29 Aralık 2012 13:05

ABD'de son zamanlarda tartışılan bireysel silahlanmaya, Utah eyaletindeki atıcılık federasyonunca ilginç bir çözüm getirildi. Federasyon, çıkabilecek okul saldırılarına karşı öğretmenlere silah eğitimi verdi.

ABD'nin Connecticut eyaletinde 26 kişinin öldüğü okul baskınının ardından ABD, olası okul katliamlarına karşı ilginç çözümlere başvuruyor.

ABD'nin Utah eyaletindeki atıcılık federasyonu, silahlanma yanlısı tezler doğrultusunda sorunun çözümüne yönelik bir girişim başlattı. Federasyon, eyaletteki okullarda görev yapan 200 öğretmene 6 saat boyunca silah eğitimi verdi.


'Gerekli malzeme ve bilgiyi sunacağız'


Connecticut'taki olayların ardından öğretmenleri eğitmek istediklerini belirten Atıcılık federasyonu yetkilisi, "Benzer olaylar karşısında öğrencilerini korumak, bir trajediyi önlemek için öğretmenlere gerekli bilgiyi ve malzemeyi sunmak istiyoruz" dedi.

Öğretmenler de söz konusu eğitimin faydalı olacağını belirtti.

ABD'deki silahlanma yanlıları, baskın halinde öğretmenlerin saldırgana güvenlik güçlerinden çok daha hızlı karşılık verebileceğini savundu.


'Demokratik ortama zarar verecek'


Silahlanma karşıtlarıysa, silahlı öğretmenlerin okullardaki demokrasi ortamına zarar vereceğine işaret etti.

Ayrıca öğrencilerin, öğretmenlerin silahını gasp ederek istenmeyen olaylara yol açabileceği de savunuldu.

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