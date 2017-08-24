ABD'de öğrencisiyle beraber olan Türk öğretmene rekor ceza

New York'ta Türk öğretmen Erin Sayar'ın 16 yaşındaki Kevin Eng adlı öğrencisiyle ilişkiye girmesi sonrası açılan davada Brooklyn Yüksek Mahkemesi rekor bir ceza verdi.

Olayın üzerinden 6 yıl geçmesinin ardından karara bağlanan davada hakim, öğretmen Sayar'ın hiçbir duruşmaya gelmemesine de kızarak 750 bin dolar para cezası verdi.

Sputnik’in aktardığı habere göre; New York Post gazetesine konuşan Eng’in avukatı Bruce Baron, verilen cezayı 'New York'taki öğretmenlerin görevlerini ciddiye almaları yönünde güçlü bir mesaj' olarak değerlendirdi.

Sayar ise duruşmalardan ve verilen cezadan haberdar olmadığını söyledi.

Ne olmuştu?

2011 yılında yaşanan olayda Sayar'ın 16 yaşındaki öğrencisi Kevin Eng ile beraber olması kamuoyunda tepki görmüştü. Olay, Eng'in kız kardeşinin Facebook hesabındaki yazışmaları bulmasıyla ortaya çıkmıştı. Eng'in ailesi okula 10 milyon dolarlık dava açmış, ancak açılan dava geçtiğimiz sene düşmüştü.