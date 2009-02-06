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Ekonomi

ABD’de Ocak ayında 598 bin kişi işsiz kaldı

Son 17 yılın en büyük işsizlik rakamını gören ABD'de işsizlik oranı ise yüzde 7,6'ya yükseldi.

06 Şubat 2009 02:00

ABD'de ocak ayında 598 bin kişi işsiz kalırken, işsizlik oranı yüzde 7,6'ya yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'de ocak ayında, 1974 yılı sonundan bugüne kadar en yüksek rakam olan 598 bin kişi işsiz kaldığı bildirildi.

Ekonomistler ocak ayında 524 bin kişinin işsiz kalmasını beklerken, açıklanan rakamın öngörülenin çok üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Bu arada ABD'de 2008 Aralık döneminde yüzde 7,2 olan işsizlik oranının ocak ayında yüzde 7,6'ya çıktığı bu rakamın 1992 yılından bu yana en yüksek rakam olduğu belirtiliyor.

ABD'de ekonominin dinamizmini kaybettiği 2007 Aralık ayından bu yana yaklaşık 3,6 milyon kişinin işsiz kaldığı ifade edildi.

Bu arada Kanada'da geçen ay 129 bin kişinin işsiz kaldığı işsizlik oranının da yüzde 7,2'ye yükseldiği belirtildi.

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