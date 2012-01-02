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Dünya

ABD'de Obama'ya rakip aranıyor

Cumhuriyetçi Parti, seçimde demokratların adayı Obama’nın karşısına rakip çıkarmaya çalışıyor

02 Ocak 2012 02:00

T24 - ABD’de yeni yılla birlikte seçim heyecanı başladı. Cumhuriyetçi Parti, seçimde demokratların adayı Obama’nın karşısına rakip çıkarmaya çalışıyor. Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayları salı günü ilk önseçim için Iowa'da kozlarını paylaşacak.
 

Amerika Birleşik Devletleri 2012 ile birlikte seçim sürecine de girdi. Kasım ayındaki başkanlık seçimi için cumhuriyetçiler Başkan Obama'nın rakibini bulmaya çalışıyor.



7 aday yarışacak


Bu çerçevede cumhuriyetçiler ilk ön seçimlerini salı günü Iowa eyaletinde gerçekleştirecek. 7 aday Iowalılardan en fazla oyu alabilmek için yarışacak. Anketler eski Massachusetts Valisi Mitt Romney'in rakiplerini geride bırakacağını gösteriyor. Anketlerde, Romney'in yüzde 25 ile önde olduğu belirtiliyor. Romney'i i yüzde 22'lik destek ile Ron Paul takip ediyor. Rick Santorum'un desteği ise yüzde 15 civarında.


Romney, "Kamuoyu yoklamaları kesin sonuçları vermeyebilir ancak insanların oy vereceklerini açıklamalarından cesaretlendim, toplantılarda gördüğüm coşkudan ise daha fazla cesaretlendim" ifadeleriyle süreci değerlendirdi.



Ekonomik sorunlar Obama'ya desteği azalttı


Ancak uzmanlar eyaletteki kararsızlara da dikkat çekiyor. Başlangıçta 8 olan cumhuriyetçi adaylar, Hermann Cain'in evlilik dışı ilişkisi iddiaları üzerine yarıştan çekilmesiyle 7'ye düşmüştü. Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı eyaletlerdeki seçimlerin ardından ağustosta belirlenecek.


Siyasi gözlemciler, Başkan Barack Obama'ya verilen desteğin, ekonomik sorunlar ve yüksek işsizlik nedeniyle azaldığına dikkat çekiyor. Ancak cumhuriyetçilerin, seçmenleri heyecanlandıracak ve Obama'yı seçimde zorlayabilecek aday adayını bulmakta zorlandığı belirtiliyor.


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