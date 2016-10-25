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Dünya

ABD'de o kasaba, Suriyeli sığınmacıları kabul etmeme kararı aldı

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı bir kasaba Suriyeli sığınmacıları kabul etmeme kararı aldı

25 Ekim 2016 23:50

Detroit kentinin kuzeyinde yer alan Waterford, 'terör' gerekçesiyle Suriyeli sığınmacıların kasabaya kabul edilmemesi yönünde karar aldı. Kararda federal yönetimin ülkeye kabul edilen sığınmacıların etkili güvenlik taramasından geçiremediği belirtilerek, bazı yetkililerin bu yöndeki ifadeleri delil gösterildi.

Kasaba yönetiminin oybirliği ile aldığı kararı bazı ilçe sakinleri 'utanç verici' olarak değerlendirdi. ABD'ye kabul edilen sığınmacı ve göçmenlerin yerleştirilmesi konusundaki son karar federal yönetimin yetkisinde bulunduğu için kasaba yönetiminin aldığı kararın bağlayıcılığı bulunmuyor. ABD yönetimi bu yıl ülkeye 10 bin civarında Suriyeli sığınmacıyı kabul etme kararı almıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Mayıs 2011'den Eylül 2016'ya kadar ABD'ye yaklaşık 14 bin Suriyeli sığınmacı alındı. Bunların 1400'ten fazlası Michigan eyaletinde yaşıyor.

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