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Dünya

ABD'DE NÜKLEER SANTRAL ALARMI ATLANTA (A.A)

10 Mayıs 2011 23:31

-ABD'DE NÜKLEER SANTRAL ALARMI ATLANTA (A.A) - 10.05.2011 - ABD'nin Alabama eyaletindeki bir nükleer enerji santralinde belirlenen bir donanım bozukluğunun ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğunun anlaşıldığı, federal nükleer düzenleme yetkililerinin santraldeki kontrollerini yoğunlaştırdığı bildirildi.  ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC), Athens kenti yakınlarındaki ''Browns Ferry'' nükleer santralindeki bulgular için kırmızı bülten yayımladı.  NRC'nin kırmızı bülteni, belirlediği bulgunun güvenlik açısından yüksek derecede öneme sahip olduğu anlamına geliyor.  Santral yetkilileri de sorunun tamirat sonucu giderildiğini açıkladı.  Sorunun 1 no'lu reaktörün soğutma sisteminde ortaya çıktığı bildirildi. Sistemdeki bir valfin geçen yılın ekim ayında reaktöre yakıt yüklemesi sırasında açılmadığı, bunun da santralin soğutma sisteminin acil bir durumda gereği gibi çalışmayacağı sonucunun çıkarılmasına yol açtığı kaydedildi.

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