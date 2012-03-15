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Dünya

ABD'de 'nükleer' arıza

ABD'nin Güney California sahilindeki bir nükleer enerji santralinin ekipmanında arıza tespit edilmesi üzerine inceleme başlatıldı.

15 Mart 2012 22:39

 

T24 - ABD'de nükleer enerji santralinde meydana gelen bir arıza üzerine inceleme başlatıldı. Radyoaktif gaz sızıntısına ilişkin izlerin bulunduğu santralin çevre için bir riskinin olmadığ beildirildi.

 
ABD'deki Nükleer Denetim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, bir uzman grubunun, San Diego ilçesindeki San Onofre Nükleer Enerji Santrali'nin ekipman tasarımı üzerinde incelemelerde bulunmak üzere gönderildiği bildirildi
 
Açıklamada incelemenin, nükleer enerji santralinin 3. ünite adı verilen bölümündeki radyoaktif su ileten 3 borunun basınç testini geçemediğinin belirlenmesi üzerine başlatıldığı belirtildi.
 
Isı transferi için radyoaktif su taşıyan binlerce borudan birinde sızıntı olduğunun belirlenmesinin ardından 3. ünitedeki 2 buhar kazanı 31 Ocak'ta devre dışı bırakılmıştı.
 
Nükleer santralin 2. ünite adı verilen bölümündeki yüzlerce boruda da alışılmadık bir aşınma saptandığını belirten yetkililer, santralde radyoaktif gaz sızıntısına ilişkin izlerin bulunmasına karşın işçiler ile nükleer santralin çevresinde yaşayanlar için bir riskin bulunmadığını kaydediyor.
 

 

 

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