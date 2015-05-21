ABD'de Nebraska eyaleti ölüm cezasını kaldırdı



İdam cezasının yerine ömür boyu hapsi öngören yasa tasarısı 32 evet oyuyla kabul edildi. 15 üye düzenlemeye karşı oy kullandı.

Eyaletin Cumhuriyetçi Partili Valisi Pete Ricketts oylama öncesi tasarı aleyhine veto hakkından yararlanacağını duyurmuştu. Ancak lehte oyların 30'u aşması, valinin olası vetosunu da geçersiz kıldı.

Nebraska böylece ölüm cezasını kaldıran 19'uncu ABD eyaleti oldu. 11 eyalette de ölüm cezası fiilen yürürlükte olmasına rağmen idamlar infaz edilmiyor.

Zehirli iğneyle infaz tepkilere neden oluyor

Nebraska'da 1997'den bu yana idam hükümlüsü infaz edilmemişti. İdam edilmeyi bekleyen 11 mahkûmun cezası ömür boyu hapse çevrilecek.

ABD'de idam cezalarının zehirli iğneyle infazı tepkilere neden oluyor. Avrupalı şirketler, infaz sırasında enjekte edilen ilaçları ABD'ye sevk etmiyor.