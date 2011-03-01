ABD'de Nazi deneyleri yapmış

T24 - ABD’nin 1940-1960 arasında akıl hastaları ve mahkûmlara deney yapmak amacıyla Naziler gibi hastalık bulaştırdığı ortaya çıktı...



ABD merkezli haber ajansı Associated Press’in (AP) ortaya çıkardığı belgeler ABD’yi şoka soktu. Belgelere göre ABD’de 1940 - 1960 arasında Nazilerin Yahudiler üzerinde yaptığı deneylerin benzerleri yapıldı.







ABD ve müttefikleri 2. Dünya Savaşı’nın ardından Nazi partisi yöneticilerini Nürnberg Mahkemeleri’nde insanlık suçlarından yargılamıştı. Bu dönemde benzer uygulamaların ABD’li doktorlar tarafından da uygulandığının ortaya çıkması tepkiye yol açtı.



Akıl hastalarına Hepatit virüsü bulaştırmaktan, kanserli hücre aşılamaya kadar çok sayıda deneyin yer aldığı resmi belgeler, Pennsylvania Üniversitesi Biyoetik Merkezi Yöneticisi Arthur Kaplan tarafından, “Bir kişiye bilerek hastalık bulaştırmak, etik değerlerin tamamen dışına çıkılmış olduğunu gösterir” cümlesi ile yorumlandı. Belgelerde yer alan korkunç deneyler şöyle:



- 1942’de Michigan’da bulunan bir akıl hastanesinde Dr. Jonas Salk hastalara önce deneysel bir grip aşısı yaptı. Denekler daha sonra grip mikrobuna maruz bırakıldı.



- 1940’larda gerçekleştirilen deneylerde Dr. W. Paul Havens Jnr, Connecticut eyaletinde içlerinden biri akıl hastası olan deneklerine hepatit virüsü bulaştırdı.



- 1940’lar ortalarında New York’ta bir mahkûma ölümcül türde bir böceğin dışkısı yutturuldu. Minnesota Üniversitesi’nde yürütülen bir deneyde 11 kişiye sıtma mikrobu bulaştırıldı.



- 1957’de Pennsylvania’da 23 mahkûmun burnuna Asya gribi mikrobu bulunan bir sprey sıkılarak hastalık bulaştırıldı.





NAZİ KAMPLARINDA İŞKENCE GİBİ TESTLER



ABD’de gerçekleştirildiği ortaya çıkan deneyler Nazilerin toplama kamplarında insanlar üzerinde yaptıklarını hatırlattı. Birçok Nazi kampında yapılan bu deneylerde esirler katılmaya zorlanır ve gönüllü olmaları şartı aranmazdı. Hastalıklara çare bulmak, insan genetiğini çözmek ve dayanıklılığı ölçmek için yapılan bu deneyler genellikle deneklerin sakat kalması ve ölümü ile sonuçlanırdı. Savaştan sonra bu suçları işleyen doktorlar, Nürnberg mahkemelerinde, “Doktorlar davası” olarak da bilinen duruşma sürecinde yargılandılar. Bu gibi testleri en çok uygulayanlardan “ölüm meleği” lakaplı Doktor Josef Mengele ise en cani Nazi doktoru olarak tanınıyor. Nürnberg Mahkemeleri’nde adı defalarca geçen ancak hayatta olmadığına inanıldığı için hakkında bir işlem yapılmamış olan Mengele’nin başlıca deneyleri şunlardı;



- Kuzey Kutbu’na gidecek bir SS subayının deniz soğuğuna ne kadar süreyle dayanabileceğini ölçmek için bir esiri buz dolu küvete koyup soğuktan ölene kadar onu inceliyordu.



- Mengele kalıtımsal faktörlerin etkisini ölçmek için tam 1000 ikiz çocuk üzerinde deneyler yapmıştı. İkizlerin kanını birbirlerine enjekte ederek onların hastalanmasına neden olan doktor, gözlerine de mavi mürekkep enjekte ederek rengin değişip değişmediğini görmeye çalışıyor ancak çocuklar kör oluyordu.



- Bir SS subayının paraşütle uçaktan atladığında ne kadar miktarda bir basınca dayanabileceğini ölçmek için deneği basınç odasına sokup iç organları patlayana kadar orada tutuyordu.



- Deneyleri için insanları anestezi uygulamadan ameliyat eden Mengele’nin bir diğer favorisi ise cücelerdi. Kampa gelen cüceleri incelemek için tam 2 bininden litrelerce kan almıştı.