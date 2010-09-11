-ABD'DE MÜSLÜMANLARDAN KİLİSEDE BAYRAM DUASI WASHINGTON (A.A) - 11.09.2010 - ABD'de başkent Washington civarında yaşayan Müslüman toplulukları, ülkedeki Kur'an-ı Kerim yakma tartışmalarına, Ramazan Bayramı dolayısıyla, bazı kilise ve sinagoglarda ibadet edip birlik konuşmaları yaparak yanıt verdi. Florida eyaletindeki bir kilisede papazın 11 Eylülde Kur'an-ı Kerim'i yakacağını açıklamasıyla gerginlik yaşanan ABD'de, girişimden geri adım atılmasına rağmen tartışmalar son bulmazken, Washington civarındaki Müslümanlar, sergiledikleri örnek davranışla tüm tartışmaları geride bıraktı. Ramazan Bayramı dolayısıyla, cami ve topluluk merkezlerinin yanı sıra kapılarını kendilerine açan kilise ve sinagoglarda bir araya gelen Müslümanlar, burada bayram duası edip cuma namazı kıldı. Kızıyla birlikte "Mclean Trinity United Methodist Kilisesi"ndeki bayram duasına gelen McLean İslam Merkezi Direktörü Zafar Farooqi, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Kur'an-ı Kerim'i yakmayı savunanların İslam'ın mesajını anlamayan kişiler olduğunu söyledi. Bayram duası için bir kilisede bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Farooqi şunları kaydetti: "Buradaki etkinlik, tüm din ve inanışlara sahip kişiler olarak bir araya gelebileceğimizi ve birbirimize hoşgörü gösterebileceğimizi gösteriyor. Kur'an'da 'Sizin dininiz size, benim dinim banadır' denir. Bizim inançlarımızı yaşamamızı kimse engelleyemez, biz de başkalarının inançlarına saygılı olmalıyız." All Dulles Area Muslim Society Merkezi üyelerinden Zuhair Shaath da kilisenin kapılarını kendilerine açmasıyla tüm Hristiyanların Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını savunmadığını gösterdiğini söyledi. Cuma namazını Reston NVHC Sinagogunda kıldıran imam Hassan İbrahim ise, bayram dolayısıyla çeşitli kilise ve sinagoglarda ibadette bulunduklarını, buradaki kuruluşlarla etkileşim içinde olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Bu farklı dini gruplarla, İslam'ı ve onun barış mesajıyla, karşılıklı saygıyla yaşayabilmenin önemini ABD geneline anlatmak için birlikte çalışmayı umduklarını belirten İbrahim, Amerikan toplumuna seslenerek, "Biz de her ne kadar bu ülkenin en yeni kesimi olsak da biz de bu ülkenin bir parçasıyız. Bizim de Amerika'nın daha iyi bir ülke olması için fikirlerimiz, yeteneklerimiz ve kaynaklarımız var" ifadesini kullandı.