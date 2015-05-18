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Dünya

ABD'de motor çetelerinin kanlı düellosu: 9 ölü, 16 yaralı

En az üç çete kavgaya katıldı

18 Mayıs 2015 10:37

ABD'nin Teksas eyaleti polisi, Waco'da rakip motor çeteleri arasındaki çatışmada dokuz kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Olay bir alışveriş bölgesindeki restoranda meydana geldi.

Polis, sekiz kişinin olay yerinde ve dokuzuncununda hastanede öldüğünü kaydetti.Bunların tümü motor çeteleri mensubu. En az 16 kişi de yaralandı.

Waco Tribune-Herald tarafından görüşü alınan bir tanık restoranın otoparkının "savaş bölgesini" andırdığını söyledi.

Michelle Logan "otoparkta belki 30 silah ateşlendi" dedi.

Waco polisi rakip çeteler arasındaki kavganın öğleden sonra olduğunu söyledi. En az üç çete kavgaya katıldı.

Polis sözcüsü kavganın yumruklar ile başladığını, ardından zincirler, sopalar ve bıçaklar kullanıldığını, nihayetinde de ateşli silahların devreye girdiğini kaydetti.

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