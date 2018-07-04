ABD'de mortgage başvuruları yüzde 0.5 düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Temmuz (DHA) – ABD mortgage başvuruları, yeniden yapılandırmaların son 20 yılın en düşük rakamına gerilemesiyle düştü.

Mortgage Bankers Association (MBA) tarafından yayınlanan verilere göre ABD’de mortgage başvuruları, geçen haftaya göre yüzde 0.5 düştü.

Evler için yeniden yapılandırma başvuruları ise geçen haftaya göre yüzde 2.0 düşerken, geçen sene aynı haftaya göre ise yüzde 28 geriledi.

Mortgage başvuru hacmi de geçen sene aynı haftaya göre yüzde 13.5 gerilerken, mortgage hareketlerindeki yeniden yapılandırma paydası ise geçen haftaki yüzde 37.6 düzeyinden yüzde 37.2’ye geriledi.

Yeniden yapılandırma rakamlarının son 20 yılın en düşük seviyelerine gerilediğini belirten MBA Baş Ekonomisti Mike Fratantoni, “Ticaret konusunda devam eden endişeler sebebiyle finansal piyasalarda oluşan dalgalanmalar düşük mortgage başvuruları rakamlarına sebep oldu” dedi.