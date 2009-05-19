ABD'de medya patronu Black için özgürlük umudu

ABD Yüksek Mahkemesi, sahibi olduğu şirketin içini boşaltmak suçu ile 6,5 yıl hapis cezası alan Kanada asıllı medya patronu Conrad Black'in temyiz başvurusunu kabul etti.



Halen Florida'daki düşük güvenlik seviyeli federal hapishanede 18330-424 hükümlü numarası ile hapis yatmakta olan Black'in başvurusu, mahkemenin Ekim ayında başlayacak olan 2009-2010 çalışma sezonunda ele alınacak. Black'in mahkemeyi ikna etmesi halinde şartlı tahliye edilmesi bekleniyor.



Bir zamanlar dünyanın üçüncü büyük medya patronu olan 64 yaşındaki Conrad Black, Lordlar Kamarası'na girebilmek için 2000 yılında Kanada vatandaşlığından çıkıp İngiliz vatandaşı olmuştu.



ABD, Kanada, İngiltere ve İsrail'de Jerusalem Post'tan, Daily Telegraph'a kadar birçok gazete ve medya kuruluşunun sahibi olan Black, şirketlerinin içini boşaltarak 85 milyon doları zimmetine geçirmek ve adaleti engellemek suçlarından geçtiğimiz yıl hüküm giymişti.



Torontolu bir bira imalatçısının oğlu olan Conrad Black, 25 yaşında iken ilk gazetesi Sherbrooke Record'u satın aldı. Zarar eden gazeteleri alma yoluna giden Black, iki yıl geçmeden ülkedeki 20 kadar gazeteyi satın aldı ve bu gazeteleri kar eder hale getirdi. Black, 40 yaşında Kanada'daki gazetelerin yarısını kontrol edecek düzeye ulaşmıştı.



Conrad Black'in, yeniden Kanada vatandaşı olmak için başvurduğu, ancak işlediği suç nedeniyle başvurusunun kabul edilmesinin güç olduğu belirtiliyor.

