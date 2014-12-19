ABD’de marihuana savaşı



ABD'de marihuanayı yasallaştıran Colorado eyaleti, komşu eyaletler tarafından mahkemeye verildi. Denver Post gazetesinin haberine göre Oklahoma ve Nebraska eyaletlerinin iddianamesinde, “Colorado eyaleti, uyuşturucuların kontrolü konusunda ABD Kongresi tarafından oluşturulmuş federal sistemde tehlikeli bir boşluğa yol açmıştır” ifadesi yer aldı.

İki eyalet, bu boşluk yoluyla marihuananın komşu eyaletlere de ulaşacağını, bu eyaletlerde geçerli uyuşturucu yasağını deleceğini ve yargı sistemine ek yük bindireceğini savundu.

“Sürpriz değil”

Colorado eyalet başsavcısı John Suthers, komşu eyaletlerin Yüksek Mahkeme'de açtığı davanın beklemedikleri bir adım olmadığını belirterek, gerçek sorunun Coloradolu seçmenin marihuanayı serbest bırakma kararından ziyade federal yasaların yeterince uygulanmaması olduğunu belirtti.

Colorado, ocak ayında marihuana kullanımını yasallaştırarak ABD'de bu adımı atan ilk eyalet olmuştu. Öncesinde sadece tıbbi amaçlı marihuana kullanılmasına izin veriliyordu. Birkaç ay sonra Washington eyaletinde de marihuanayı yasallaştırma girişiminde bulunuldu. Kasım ayında yapılan halk oylamasının ardından Washington eyaletinde de marihuana kullanımı serbest bırakıldı.