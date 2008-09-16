‘ABD’de mali sektör yeniden yapılanıyor’

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, Lehman Brothers'ın iflas etmesi ve Merrill Lynch'in satışının, yeniden yapılanmanın ve ABD mali sektörünün sağlamlaşmasının bir parçası olduğunu söyledi.



Lipsky yaptığı açıklamada, "Bu sektörün etkinliğinin düzelmesi için gerekli bir koşul" dedi. Mali krizin derinleşmesinin hızı ve ölçeğinin kısa vadeli belirsizlikleri artırdığını ve daha fazla mali sıkıntının göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Lipsky, "Bu bakımdan, merkez bankalarının aldığı likidite desteği önlemlerinden memnunuz" diye konuştu.



Lipsky, IMF'nin, Wall Street'in önemli bankalarına ilişkin gelişmelerin getirdiği ek risklere rağmen, 2009 yılı için küresel büyüme görünümünün aşamalı olarak düzeleceği tahminini sürdürdüğünü de ifade etti.



IMF, temmuz ayında açıkladığı son resmi tahmininde, 2009 yılı için nisan ayında yüzde 3,8 olan büyüme tahminini yüzde 3,9'a revize etmişti.

