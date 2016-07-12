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Dünya

ABD'de mahkeme binasında silahlı saldırı: 3 ölü

Şüphelinin cezaevine götürüldüğü sırada görevlilerden birinin silahını alarak ateş açtığı kaydedildi

12 Temmuz 2016 02:09

ABD’nin Michigan eyaletinde bulunan St. Joseph’deki mahkeme binasında meydana gelen silahlı saldırıda 2 mahkeme çalışanı hayatını kaybetti. Bir polis memurunun da yaralandığı ifade edilirken, saldırganın vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Michigan Eyalet Polisi The Berrien Bölge Mahkeme Binası’nın saldırı sonrasında kapatıldığını duyururken, yerel medya 3 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini aktardı.

​tr.sputniknews.com'un haberine göre; Detroit Free Press, bölge savcısının ofisinden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, hayatını kaybeden 3 kişiden ikisinin mahkeme çalışanı olduğunu belirtti.

Yapılan ilk açıklamalarda, şüphelinin cezaevine götürüldüğü sırada görevlilerden birinin silahını alarak ateş açtığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada da hayatını kaybedenlerin mahkeme çalışanı olduğu doğrulanırken, şerif yardımcısının da yaralı olduğu ifade edildi. Öte yandan saldırganın da öldürüldüğü doğrulandı.

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