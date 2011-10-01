T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de listeria salgınında ölü sayısı 15 WASHINGTON (A.A)

01 Ekim 2011 03:06

-ABD'de listeria salgınında ölü sayısı 15  WASHINGTON (A.A) - 30.09.2011 - ABD'de Kolorado eyaletinden gelen bir kavun türünün yol açtığı sanılan listeria salgınında ölenlerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi Sağlık yetkilileri, 69 kişinin de hastalıktan etkilendiğini belirtti. Vakaların 31 Temmuz'dan sonra başladığı, hastalığın yayılmasına yol açan kavunların, Kolorado'nun Granada kentindeki bir çiftlikte yetiştiğinin anlaşıldığı açıklanmıştı. Sağlıksız ya da uygun olmayan koşullarda hazırlanan gıda maddelerinin tüketilmesiyle insana bulaşan listeria, bazen salgınlar halinde enfeksiyonlara neden olabilen ve özellikle yaşlılarda, yeni doğanlarda ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24