-ABD'de listeria salgınında ölü sayısı 15 WASHINGTON (A.A) - 30.09.2011 - ABD'de Kolorado eyaletinden gelen bir kavun türünün yol açtığı sanılan listeria salgınında ölenlerin sayısının 15'e yükseldiği bildirildi Sağlık yetkilileri, 69 kişinin de hastalıktan etkilendiğini belirtti. Vakaların 31 Temmuz'dan sonra başladığı, hastalığın yayılmasına yol açan kavunların, Kolorado'nun Granada kentindeki bir çiftlikte yetiştiğinin anlaşıldığı açıklanmıştı. Sağlıksız ya da uygun olmayan koşullarda hazırlanan gıda maddelerinin tüketilmesiyle insana bulaşan listeria, bazen salgınlar halinde enfeksiyonlara neden olabilen ve özellikle yaşlılarda, yeni doğanlarda ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor.