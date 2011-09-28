ABD'de listeria salgını: 13 kişi öldü

T24 - ABD'de Kolorado eyaletinden gelen bir kavun türünün yol açtığı sanılan listeria salgınında 13 kişi öldü.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 72 kişinin de hastalıktan mustarip olduğunu bildirdi. New Meksiko'da 4, Kolorado'da 2, Teksas'ta 2, Kansas, Maryland, Missouri, Nebraska ve Oklahoma eyaletlerinde de birer kişinin hastalık yüzünden hayatını kaybettiği açıklandı. Hastalığın 18 eyalete yayıldığı belirtildi.

Vakaların 31 Temmuz'dan sonra başladığı, hastalığın yayılmasına yol açan kavunların Kolorado'nun Granada kentindeki bir çiftlikte yetiştiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Sağlıksız ya da uygun olmayan koşullarda hazırlanan gıda maddelerinin tüketilmesiyle insana bulaşan listeria, bazen salgınlar halinde enfeksiyonlara neden olabilen ve özellikle yaşlılarda, yeni doğanlarda ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor.







