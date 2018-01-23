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Dünya

ABD'de liseye silahlı saldırı; 1 ölü

Kentucky'nin güneybatısındaki Marshall Bölgesi Lisesi'nde gerçekleşen saldırıda yaralanan kişilerin de bulunduğu bildirildi

23 Ocak 2018 23:41

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalet polisi,  Kentucky'nin güneybatısındaki Marshall Bölgesi  Lisesi'nde gerçekleşen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin  de yaralandığını açıkladı.

Okulun kapatıldığını belirten polis, saldırı şüphelisinin gözaltına  alındığını kaydetti.

Yerel bir televizyon kanalı, ailelerinin gelip alması için  öğrencilerin yakındaki bir okula tahliye edildiğini duyurdu.
 
Kentucky Valisi Matt Bevin'in olay yerine gittiği öğrenildi.

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