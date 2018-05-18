ABD'de lisede silahlı saldırı; 10 ölü, 10 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinde Houston yakınlarındaki Sante Fe Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda çoğu öğrenci 10 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Olayın gerçekleştiği Harris County'nin şerifi Ed Gonzalez, saldırıyla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını, bir diğerinin de tutuklandığını söyledi. Şüphelilerin ikisinin de okulun öğrencilerinden oldukları tahmin ediliyor.

Şerif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada olay yerinde kontrolün sağlandığını ve yaralıların tedavi altına alındığı belirtti.

Trump: Okulların güvenliğini sağlama konusunda kararlıyız

Saldırıya ilişkin üzüntüsünü ifade eden ABD Başkanı Donald Trump olayın ardından attığı tweet'te, "Gelen ilk haberler iyi görünmüyor. Tanrı hepimizi korusun” ifadelerini kullandı.

Yaşananları "korkunç” olarak nitelendiren Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ise federal ve yerel yetkililerin olayla ilgili incelemelerde bulunduğunu söyledi. ABD Başkanı, "Ülkemizde (bu tür olaylar) çok uzun zamandır oluyor. Yönetimim öğrencilerimizi korumak, okullarımızın güvenliğini sağlamak ve kendileri ve etrafındakiler için tehdit oluşturanların silahlardan uzak tutulması için elindeki tüm yetkiyi kullanma konusunda kararlıdır” diye konuştu.

Olay ABD'de bu hafta üçüncü, yıl başından beriyse 22'nci okul saldırı olarak kayıtlara geçti.