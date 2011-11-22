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Dünya

ABD'de kürk satışına ilk yasak HOLLYWOOD (A.A)

22 Kasım 2011 11:23

-ABD'de kürk satışına ilk yasak HOLLYWOOD (A.A) - 22.11.2011 - ABD'nin California eyaletindeki West Hollywood kentinde kürk satışı yasaklandı.  Şehir Konseyi'nde yapılan oylamada kürk satışına getirilen yasak, 3'e karşı 1 oyla kabul edildi.  Karara göre kentteki dükkanlar, artık hayvan derisi, postu ya da kürkünden yapılan giyecekleri satamayacak.   West Hollywood kenti, uzun süredir hayvan dostu yasaları ile tanınıyordu.  Kentte daha önce de kedilerin tırnaklarının sökülmesi yasaklanmış, ev hayvanları "arkadaş" sahipleri ise "koruyucu" olarak resmen tanımlanmıştı.  Kent Konseyi tarafından alınan karar, ABD'de kürk satışına getirilen ilk yasak olma özelliğini taşıyor.

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