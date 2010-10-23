-ABD'DE KURAN YAKMAKTAN VAZGEÇEN RAHİBE HEDİYE OTOMOBİL BRUNSWICK (A.A) - 22.10.2010 - ABD'nin Florida eyaletinin Gainesville kentinde 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim'in bir kopyasını yakacağını açıklayarak tepkilere yol açan Rahip Terry Jones, bu planından vazgeçmesinin ardında bir otomobille ödüllendirildi. Eski profesyonel Amerikan futbol oyuncusu ve New Jersey'nin en büyük otomobil bayisinin sahibi Brad Benson'ın asla böyle birşey yapmaması koşuluyla kendine hediye ettiği 2011 model Hyundai Accent'ı alan rahip, planından vazgeçmesinin nedeninin bu olmadığını, Benson'ın teklifinden 11 Eylülden sonra haberdar olduğunu söyledi. "Şayet bir araba veriyorsa neden bunu alıp başka bir kar gütmeyen organizasyona vermeyelim diye düşündük" diyen Rahip Jones'un, arabayı bir hayır kurumuna bağışladığı belirtildi. ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırılarında ölenleri anma törenleri sırasında Kur'an-ı Kerim'in kopyasını yakacağını açıklayarak tüm dünyadan tepki alan Jones, daha sonra planından vazgeçtiğini duyurmuştu.