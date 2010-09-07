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Dünya

ABD'de Kuran yakılsın-yakılmasın tartışması

Bir rahibin anma törenleri sırasında Kuranı yakacağını açıklamasına ABD'nin Afganistan'daki komutanı General Petraeus tepki gösterdi.

07 Eylül 2010 03:00

T24 - ABD'de 11 Eylül anma törenleri öncesi ortam gergin. Floridalı bir rahibin anma törenleri sırasında Kuran-ı Kerim yakacağını açıklamasına ABD'nin Afganistan'daki komutanı General David Petraeus tepki gösterdi. Petraeus, "Askerlerimizi ve Afganistan'daki çabalarımızı tehlikeye atar" dedi.


Kilisenin rahibi Terry Jones, eyleminin herhangi bir sevgi ya da nefret anlamına gelmediğini, bunu İslam tarafından empoze edilen tehditler nedeniyle yapacağını açıkladı.


General Petraeus ise, bunun tamamen Taliban tarafından kullanılacağını ve belirgin problemlere neden olacağını vurguladı. Sadece ABD topraklarında değil, dünyanın her yerinde İslam toplumuyla ilişkilerinin bulunduğunu belirtti.


Rahibin mensubu olduğu Florida'daki kilise ise, rahip Terry Jones'un yazdığı "İslam Şeytandır" isimli kitabının isminin yazdığı tişörtler ve bardakları satışa çıkardı.


Gerginlik New York'ta 11 Eylül saldırılarının gerçekleştiği "sıfır noktası"nın yakınına yapılması düşünülen cami tartışmalarının yaşandığı döneme denk geliyor.

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