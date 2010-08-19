ABD'de Kur'an-ı Kerim yakma günü

T24- ABD'deki Florida eyaletindeki Gainesville kenti yönetimi, 11 Eylül saldırısını protesto etmek amacıyla "Kur'an-ı Kerim yakma günü" etkinliği düzenlemek isteyen kilisenin "açık alanda yakma" konusundaki izin talebini reddetti.



Cnntürk'ün haberine göre, Gainesville İtfaiye Müdürü Gene Prince, kentte faaliyet gösteren "The Dove World Outreach Center" adlı kilisenin "Kur'an-ı Kerim'leri açık alanda toplu olarak yakma" yönündeki talebinin kent yangın yönetmeliği gereğince reddildiğini söyledi.



Prince, izin verilmemesine rağmen açık alanda yakma eylemi düzenlemesi durumunda kilise için cezai işlem yapılacağını kaydetti.



Söz konusu kiliseden yapılan açıklamada ise, "Gainesville kent yönetimi yakım için izin vermedi, fakat biz yine de Kur'an'ları yakacağız" denildi.