-ABD'de küçük uçak düştü: 4 ölü STILLWATER (A.A) - 18.11.2011 - ABD'nin Arkansas eyaletinde, tek motorlu bir uçağın düştüğü, 4 kişinin öldüğü bildirildi. Oklahoma Eyalet Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, uçakta üniversitenin kadın basketbol takımın koçu Kurt Burke ve yardımcısı Miranda Serna'nın bulunduğu belirtildi. Kazada ayrıca, uçağın pilotu 82 yaşındaki Olin Branstetter ve 79 yaşındaki eşinin de öldüğü ifade edildi. Üniversitenin rektörü Burns Hargis de gözyaşları içinde düzenlediği basın toplantısında, kazanın kendileri için kabus olduğunu ifade ederek, ''Üniversitemiz aile gibidir. Ailemizden iki kişiyi kaybetmek bizim için kelimelerle ifade edilemeyecek kadar kötü'' dedi. ABD Federal Havacılık Kurulu, 1964 model uçağın düşüş nedeniyle ilgili araştırma başlattıklarını ancak araştırmanın 9 ay sürebileceğini kaydetti.