T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD'de küçük uçak düştü: 4 ölü STILLWATER (A.A)

19 Kasım 2011 00:07

-ABD'de küçük uçak düştü: 4 ölü STILLWATER (A.A) - 18.11.2011 - ABD'nin Arkansas eyaletinde, tek motorlu bir uçağın düştüğü, 4 kişinin öldüğü bildirildi. Oklahoma Eyalet Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, uçakta üniversitenin kadın basketbol takımın koçu Kurt Burke ve yardımcısı Miranda Serna'nın bulunduğu belirtildi. Kazada ayrıca, uçağın pilotu 82 yaşındaki Olin Branstetter ve 79 yaşındaki eşinin de öldüğü ifade edildi. Üniversitenin rektörü Burns Hargis de gözyaşları içinde düzenlediği basın toplantısında, kazanın kendileri için kabus olduğunu ifade ederek, ''Üniversitemiz aile gibidir. Ailemizden iki kişiyi kaybetmek bizim için kelimelerle ifade edilemeyecek kadar kötü'' dedi. ABD Federal Havacılık Kurulu, 1964 model uçağın düşüş nedeniyle ilgili araştırma başlattıklarını ancak araştırmanın 9 ay sürebileceğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24