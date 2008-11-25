ABD’de krizi onlar yönetecek

ABD başkanlığı görevini 20 Ocak’ta George W. Bush’tan devralacak Barack Obama, piyasaların rahatlaması ve etkin önlemlerin alınabilmesi için ekonomi ekibini açıkladı.1929’daki Büyük Buhran’dan bu yana en kötü mali krizini yaşayan ABD’de yeni Hazine Bakanı Timothy Geithner olacak. Halen ABD Merkez Bankası Fed’in New York şubesinin başkanı olarak görev yapan 47 yaşındaki Geithner, krizin başından bu yana bankacılık sektörüyle en yakın çalışan isimler arasında yer alıyor.Geithner, ABD’nin en büyük sigorta şirketi AIG ve en büyük yatırım bankalarından Bear Stearns’ün kurtarılmasında rol oynadı. Eylül’de iflasını açıklayarak piyasalarda büyük bir depreme neden olan Lehman Brothers’la yürütülen müzakerelerde de görev aldı. Bu nedenle bazıları onu Lehman Brothers’ın iflasından sorumlu tutuyor. Piyasalar geçen hafta, Geithner’ın Hazine Bakanlığı’na aday gösterileceğine yönelik ilk haberlere olumlu tepki vermişti.Krizin daha da derinleşmesini önlemek için mali sistemde reforma gidilmesini öneren Timothy Geithner, Clinton döneminde görev yaptığı Hazine Bakanlığı’na da yabancı olmayan bir isim. 2003’e kadar IMF’nin politika geliştirme biriminde çalışan Geithner, Türkiye ekonomisini de yakından tanıyor.Obama’nın yeni ekonomi ekibinin bir diğer önemli üyesiyse Ulusal Ekonomi Konseyi’nin başkanı olan Lawrence Summers. Bu konsey Obama’nın vaat ettiği iki yıllık çok yönlü ekonomik teşvik paketini hazırlayacak. Summers, Clinton iktidarı döneminde, Hazine Bakanı olarak görev yapmıştı.Summers’ın 1999-2001 yılları arasında Hazine Bakanı olduğu dönemde ABD, tarihinin en uzun süreli istikrarlı ekonomik büyümesini yaşadı. 53 yaşındaki Summers, seçim kampanyası sırasında patlak veren krizle ilgili değerlendirmeleriyle Obama’nın güvenini kazandı.California Üniversitesi’nden Profesör Christina Romer da Ekonomik Danışmanlar Konseyi Başkanı oldu. Makroekonomi alanındaki önemli isimlerden biri olan Romer aynı zamanda ekonomi tarihçisi. ABD’nin Büyük Buhran’dan nasıl kurtulduğuna ilişkin çalışmaları da bulunan Romer, Ekonomik Araştırma Konseyi’nin başındaki isimlerden biriydi.