ABD'de krizden çıkış sinyalleri

T24-

ABD'deki büyük şirketlerin CEO'larının derneği Business Roundtable tarafından 105 CEO ile yapılan anket sonuçlarına göre, CEO'ların yüzde 29'u önümüzdeki altı ayda kurumlarındaki bordroluların sayısını artırmayı düşünürken, yüzde 21'i çalışanlarını işten çıkarmayı planlıyor. Yaklaşık yarısı ise iş yerinde herhangi bir değişiklik yapmayı istemiyor.

Küresel krizin etkisinin hissedilmeye başlandığı 2008 yılının ilk çeyreğinden bu yana ilk kez CEO'ların işten çıkarmadan çok işe alımları düşünmeye başladığı vurgulanan ankette, 2009 yılı son çeyreğinde yalnızca yüzde 19 oranında CEO'nun işe alımları artırmayı, yüzde 31'inin ise bordrolu çalışanlarını işten çıkarmayı planladığı belirtildi. Ankette, CEO'ların yaklaşık yarısının ise iş yerinde herhangi bir değişiklik öngörmediği kaydedildi.

Şirket yöneticilerinin yüzde 73'ü bu yılın ikinci yarısında satışlarda artış beklerken, yüzde 23'ü herhangi bir değişiklik planlamıyor. Yüzde 5'i ise satışlarda düşüş tahmin ediyor.Üst düzey yöneticilerin yüzde 47'si önümüzdeki altı ayda şirket sermayesinin artmasını bekliyor.

Ankete göre, yaklaşık 8 milyon kişinin işini kaybettiği resesyon sürecinden sonra ilk kez istihdam piyasası hareketlenmeye başladı. Hükümetin geçen hafta açıkladığı rapora göre Mart ayında 162 bin kişiye istihdam sağlandı. Bu durum son üç yılın en büyük kazancı olarak değerlendirildi.