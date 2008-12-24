ABD'de kriz alışveriş sektörünü vurdu

ABD'deki ekonomik kriz, Amerikan Araştırma Grubu'nun (American Research Group) son verilerine göre Noel alışverişinin geçen yıla oranla yüzde 41 azalmasına neden oldu.



Grubun 1991 yılından beri düzenli olarak yaptığı araştırma sonuçlarında, bu yıl bir Amerikalının Noel ve yılbaşını kapsayan tatil alışverişi için ayırdığı bütçe 523 dolar olarak açıklandı. Son 10 yılın verilerinin ortalama yüzde 50 altında olan bu rakamın, grubun 17 yıldır yaptığı araştırma sonuçları içinde de en düşüğü olduğu belirtildi.



Amerikalıların tatil alışverişine ayırdığı bütçe, 2001 yılında 1052 dolarla en yüksek seviyeye çıkarken, bu rakam 2007'de 859 dolar olmuştu.



Ekonomik krizin hemen her sektörü etkilediği Amerika'da, Noel ve yılbaşı alışverişinin sektörü canlandırması bekleniyordu.



Kriz nedeniyle başta New York olmak üzere ABD'nin pek çok kentinde de ürünlerin satış fiyatları önceki yıllara göre çok daha aşağılara çekildi.



Ancak, açıklanan rakamlara göre Amerika'da alışveriş oranı gecen yıllara göre 2008'de yarı yarıya azaldı.



Amerikalıların sadece yüzde 39’u Noel alışverişine çıktı



Amerikan haber kanalı NBC'nin haberinde de Noel öncesi son cumartesi günü, bu yıl Amerikalıların sadece yüzde 38,7'sinin alışverişe çıktığı belirtildi. Açıklanan yüzdenin, son 6 yılın en düşüğü olduğu vurgulandı.



ABD'de, Noel'den önceki son cumartesi günü “Süper Cumartesi” olarak adlandırılıyor. Süper Cumartesi yılın en büyük alışveriş günü olarak biliniyor.



Ülkede, yılın en önemli alışveriş haftasında yaşanan büyük düşüşün nedenlerinden birisi olarak da, geçen hafta sonu ülkenin kuzey ve doğu kesiminde etkisini gösteren kar fırtınası ve aşırı soğuklar gösterildi.

