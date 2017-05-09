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ABD'de kritik zirve; Akar, Fidan ve Kalın'dan oluşan heyet Trump'ın danışmanı ile görüştü

Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler ele alınan konular arasında

09 Mayıs 2017 11:05

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu heyetin dün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, ABD heyetiyle gerçekleştirilen görüşmede Suriye ve Irak'taki gelişmeler, terörle mücadele, ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

Görüşmede, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler, terörle mücadele,  ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konuları ele alındı.

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