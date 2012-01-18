-ABD'de korsanlıkla mücadele yasa tasarısı WASHINGTON (A.A) - 18.01.2012 - İnternetin en geniş kaynak sitelerinden Vikipedi, Amerikan kongresine sunulan korsanlıkla mücadele yasa tasarılarını protesto etmek için İngilizce versiyonunu kararttı. İçeriği dünyanın her köşesinden gönüllü insanlar tarafından ortaklaşa hazırlanan açık kodlu, özgür, kar amacı gütmeyen ücretsiz ansiklopedi olan Vikipedi, ABD'deki doğu saat dilimiyle gece yarısından itibaren sitesini kapattı. Site 24 saat yayın yapmayacak. Gece yarısından sonra "Wikipedia English" sayfasında, "On yıldan uzun süredir, insanlık tarihinin en büyük ansiklopedisini oluşturmak için milyonlarca saat çalıştık. Şimdi Amerikan Kongresi, serbest ve açık internete ölümcül zarar verebilecek tasarıları değerlendiriyor. Buna dikkati çekmek için 24 saat için Vikipedi'yi karartıyoruz" yazısı çıkmaya başladı. Temsilciler Meclisi'ndeki "Çevrimiçi Korsanlığı Durdurma Yasası" (SOPA) ve Senato'ya sunulan "Entellektüel Mülkiyetin Korunması Yasası" (PIPA) deniz aşırı ülkelerde Amerikan mallarının korsanlarının satılmasını engellemeyi amaçlıyor. SOPA'nın sponsoru, tasarının gelecek ayın ilk günlerinde Temsilciler Meclisinde ele alınacağını, PIPA'nın da Senato'da en erken gelecek hafta tartışılacağı kaydedildi. Vikipedi, sayfasında, internete çok büyük zarar verebilecek bu tasarıların gündeme gelmemesi için güçlü bir mesaj vermek gerektiğini vurguladı. Film ve müzik endüstrisi tasarıyı destekleyen gruplar arasında yer alıyor. Google, Yahoo, Twitter, eBay, AOL gibi teknoloji şirketleri ise tasarıya karşı çıkıyor. Sitenin kurucusu Vikimedya Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "tasarının geçmesi halinde bu yasanın özgür ve açık internete zarar vereceği ve ABD'deki uluslararası internet sitelerinin sansürlenmesi için yeni araçlar ortaya çıkaracağı" belirtilmişti.