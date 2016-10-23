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Dünya

ABD'de korkunç kaza; 11 ölü

Kazada 30’a yakın kişi yaralandı

23 Ekim 2016 23:29

ABD'nin California eyaletine bağlı Desert Hot Springs bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi öldü, 30'a yakın kişi yaralandı.

Evrensel’in haberine göre, ABD'nin California eyaletine bağlı Desert Hot Springs bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi öldü, 30'a yakın kişi yaralandı.

Bir tur otobüsü ile TIR’ın çarpışması sonucu yaşanan kaza sonrası, ambulans, itfaiye ve polis araçları bölgeye akın etti.

California Otoyol Polisi, yaralıların Palm Springs bölgesindeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

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