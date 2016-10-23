ABD'de korkunç kaza; 11 ölü

ABD'nin California eyaletine bağlı Desert Hot Springs bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi öldü, 30'a yakın kişi yaralandı.

Evrensel’in haberine göre, ABD'nin California eyaletine bağlı Desert Hot Springs bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi öldü, 30'a yakın kişi yaralandı.

Bir tur otobüsü ile TIR’ın çarpışması sonucu yaşanan kaza sonrası, ambulans, itfaiye ve polis araçları bölgeye akın etti.

California Otoyol Polisi, yaralıların Palm Springs bölgesindeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.