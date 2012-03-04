ABD'de köpek seçmen Buddy oy kullanacak mı?

IŞIL ÖZ/T24

ABD’nin New Mexico eyaletinde Cumhuriyetçi Parti seçmeni olan bir kişinin 3 yaşındaki Labrador cinsi köpeği Buddy’i, Demokrat Parti seçmeni olarak kaydettirmesi sonrası başlayan tartışmalar sürüyor.

Bu haberi duyuran Amerika Bülteni, Pew Araştırma Merkezi’nin açıkladığı rapora değindi ve ülkede 2 milyona yakın ölü seçmenin olduğunun ortaya çıkmasından sonra köpek seçmenlerin de olması, seçimlerin güvenilirliği konusundaki şüpheleri daha da büyütüyor” diye yazdı.

Raporda şu bilgilere yer veriliyor: “ABD genelinde 1,8 milyon ölü seçmen var. Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu ise 2,75 milyon kişinin birden çok eyalette seçmen kaydının bulunduğunun ortaya çıkması oldu. Yine ABD genelinde 51 milyon kişinin oy kullanma ehliyetine sahip olmasına rağmen seçmen kaydı bulunmadığı anlaşıldı. Yani oy verme hakkına sahip her 4 Amerikalıdan biri bu hakkını hiç kullanmıyor. 12 milyon kişinin ise adresi yanlış. Yani, posta ile gönderilen oy pusulaları ve seçmen kaydı davetleri bu kişilere hiçbir şekilde ulaşmıyor bile.”

Amerika Bülteni’nin yer verdiği, ‘köpek Demokrat’ hakkında merak edilen soru ve yanıtlar şöyle:

Nasıl?

Buddy’nin sahibinin ‘KOB Eyewitness News 4’a anlattığına göre çok zor olmadı. New Mexico Üniversitesindeki seçmen bürosunun önünden geçerken aklına, sahte seçmen kaydı yapmanın ne kadar zor olacağını test etmek gelmiş. Buddy için kafadan bir doğum tarihi ve bir sosyal güvenlik numarası uydurması yetmiş. Kaydını yaptıktan 2 hafta sonra seçmen kimlik kartı evine postalanmış.

Neden?

Cumhuriyetçi Parti seçmeni olan kişi, bu işi, seçmen kayıtlarında yolsuzluğun ne kadar kolay olabileceğini göstermek için yaptığını söylüyor: “Bir görevli kimin ya da neyin seçmen kaydının yapıldığını anlamak için birkaç belgeye bakabilmeliydi’’

Buddy kime oy verecek?

Kimseye. Sahibi, Buddy’nin oyunu kullanmayı düşünmüyor. Zaten aynı partiden bile değiller. Bernalillo County Ofisi de Buddy’nin seçmen kaydını bulup Şerif’i durumdan haberdar etti.

Bu ilk defa mı oluyor?

Hayır. Yine New Mexico’da Don Pizzolato adlı biri Labrador – Tuckup kırması siyah köpeğini 2010’da ‘bağımsız seçmen’ olarak kaydetti. Pizzolato, evrakta sahtekarlık ve 4’ncü derece cürümden yargılandı ama dava daha sonra düştü. Şerifin, Buddy’nin sahibi olduğu iddia edilen Thomas Tolbert hakkında da dava açtığı belirtiliyor. Buddy, “Buddy W. Tolbert” adıyla kaydedilmiş.

Seçmen ofisi nasıl bu kaydı yapabiliyor?

Ofis, Eyalet yönetiminin, sosyal güvenlik numarası, doğum tarihi ve hatta isim konusunda kimlik ispatı istemediğine dikkat çekerek kendini savunuyor.