T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ABD’de konut fiyatları canlanmaya başladı

ABD'de krize sebep gösterilen konut sektöründe dibe vuran fiyatlar bazı bölgelerde yükselmeye başladı. Geçen ay konut satışlarının da arttığı açıklandı.

25 Mart 2009 02:00

ABD'de mevcut küresel krizin sebebi olan konut sektöründe dibe vuran fiyatlar bazı bölgelerde yükselmeye başladı. Geçen ay konut satışlarının da arttığı açıklandı.

Konut piyasası araştırmalarına göre, en çok konut fiyatlarının yükseldiği bölgelerin başında Kaliforniya geliyor.

Kaliforniya eyaletini San Diego, Florida, Nevada, Arizona, Virginia, Minnesota, New Mexico, Teksas, Georgia ve İlionis eyaletleri izliyor.

ABD'de şubat ayında yeni konut satışları arttı

Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, geçen ay yeni konut satışları yüzde 4,7 artarak yıllık bazda 337 bine yükseldi.

Ocak ayının revize edilen rakamlarına göre, yeni konut satışları 322 bin düzeyindeydi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24