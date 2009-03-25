ABD’de konut fiyatları canlanmaya başladı

ABD'de mevcut küresel krizin sebebi olan konut sektöründe dibe vuran fiyatlar bazı bölgelerde yükselmeye başladı. Geçen ay konut satışlarının da arttığı açıklandı.



Konut piyasası araştırmalarına göre, en çok konut fiyatlarının yükseldiği bölgelerin başında Kaliforniya geliyor.



Kaliforniya eyaletini San Diego, Florida, Nevada, Arizona, Virginia, Minnesota, New Mexico, Teksas, Georgia ve İlionis eyaletleri izliyor.



ABD'de şubat ayında yeni konut satışları arttı



Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, geçen ay yeni konut satışları yüzde 4,7 artarak yıllık bazda 337 bine yükseldi.



Ocak ayının revize edilen rakamlarına göre, yeni konut satışları 322 bin düzeyindeydi.



